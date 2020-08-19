  • BIST 1.105
  • Altın 470,168
  • Dolar 7,3521
  • Euro 8,7743
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Denktaş’tan adaylara çağrı: "Ya seçimleri erteleyelim ya da toplantı kurallarını belirleyelim"

» »
Denktaş’tan adaylara çağrı: "Ya seçimleri erteleyelim ya da toplantı kurallarını belirleyelim"
Denktaş’tan adaylara çağrı: "Ya seçimleri erteleyelim ya da toplantı kurallarını belirleyelim"

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylarla kalabalık kitle toplantıları konusunda konsensüs sağlamak adına görüşme yaptığını açıkladı.

Denktaş, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette bir konuşma yapan Denktaş, aday olma gerekçelerini anlatarak yaşanan süreçte mevcut adaylara bakıldığında halka bir alternatif sunmak için yola koyulduğunu söyledi.

Tüm parti tabanlarından çok olumlu tepkiler aldığına işaret eden Denktaş, adaylığının ardından bu tabanlarda bir rahatlama olduğunun görüldüğünü, ikinci tura kalması halinde kiminle kaldığına bakılmaksızın kazanacağına emin olduğun söyledi.

Denktaş, yaşanan pandemi dolayısıyla tatsız bir dönemde seçim sürecine girdiklerine işaret ederek, bazı endişeleri olduğunu ve bu kapsamda tüm adaylara ulaşmaya çalışarak telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede bir takım öneriler ile seçim sürecinde bir araya gelinebilmesi konusunda konsensüs yaratılabilmesini ele aldıklarına değinen Denktaş, adaylar içerisinde sadece Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşemediğini belirtti.

Denktaş, şöyle devam etti:

“Pandemi bu şekilde devam edecekse belki de seçimlerin ertelenmesi gerekecek. Ta başından söylediğim bu seçimi gelecek yıl Nisan’da yapılmasıydı. Çünkü salgın bitse bile bunun ekonomik tepkisi belli ki devam edecek. Salgın büyürse mevcut şartlara göre yeniden değerlendirileceğini umuyorum”

Denktaş, bir uzlaşıya bağlı olarak seçimlerin ertelenememesi durumunda, propaganda döneminde kalabalık kitle toplantıları, kahve toplantıları gibi buluşmalarla ilgili tüm adayların uygun göreceği ve uyacağı kurallar üzerinde anlaşılması gerektiğini belirterek,  herhangi bir adayın etkinliğinde bulaş olması halinde bütün ülkeye yayılma riskinin olduğuna dikkati çekti.

Konuyla ilgili örnek veren Denktaş, 1994 seçimlerinde her yere afiş asılarak çevre kirliliği yaratıldığını, sonrasında partiler arası sağlanan konsensüs ile Yüksek Seçim Kurulunun belirledi panalora afişlerin asıldığını ve çevre kirliliğinin önlendiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulunun da devreye girmesiyle bir konsensüs yaratılmasını arzuladığını ifade eden Denktaş, aksi takdirde sıkıntılı bir seçim süreci geçirileceğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kermiya'da Uyuşturucu Operasyonu'ndan Boş Dönülmedi19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:55
  • Eşref Vaiz, CTP’den istifa etti19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:48
  • Uyuşturucu Kargosu Enselendi!19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:42
  • Karakol'a Uyuşturucu Madde İle Girdi!19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:37
  • Pilli Kovid-19’la mücadelede yapılanları değerlendirdi19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:30
  • DP Başkan Yardımcısı Tunalı, Hükümet Temsilcilerinin Sağlık Ve Ekonomiye Yönelik Açıklamalarını Eleştirdi19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:13
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, (Kar-İş) yeni başkanı Fuat Topaloğlu ve dernek yönetim kurulunu kabul etti.19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:00
  • Bagep'ten İlk Buluşma Şeher'de Gerçekleşti.19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:57
  • Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Akaryakıta Zam Yok”19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:55
  • Miss Kuzey Kıbrıs Organizasyonu önce toplum sağlığı dedi19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti