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Denktaş'tan Afrika Gazetesi'nin haberine yalanlama

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Denktaş'tan Afrika Gazetesi'nin haberine yalanlama
Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, bugün Afrika Gazetesi'nde yer alan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ve iki milletvekilinin cezaevine giderek, Cezaevi Müdürüne ‘Bizim çocuklara iyi bak’ dediğine ilişkin haberi yalanladı.

Serdar Denktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu haberin asılsız olduğunu ve Cezaevi Müdürünü bizzat kendisinin arayarak bu konuda teyit aldığını söyledi.

Denktaş, Cezaevi Müdürü’nün, elçilik yetkililerinin kendi vatandaşlarını rutin olarak cezaevinde ziyaret ettiğini ancak; asla böyle bir diyalog ve ortamın yaşanmadığını belirttiğini söyledi.

Denktaş, bu tarz haberlerle suni bir gündem yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, “Bu ülke bir hukuk devletidir, kimse bunu sulandıramaz. Buna asla izin vermeyiz.”dedi.

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