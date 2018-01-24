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Denktaş'tan Flaş açıklama: Bu kargaşa 'UBP-YDP-DP'yi zorlamak için

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Denktaş'tan Flaş açıklama: Bu kargaşa 'UBP-YDP-DP'yi zorlamak için
Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, "UBP-DP-YDP üçlü koalisyonu"nu ima ederek, son günlerdeki kargaşanın aslında bu koalisyonu zorlamak amacıyla olduğunu söyledi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş:
“Bütün bu kargaşa zorlama koalisyon içindir”

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, "UBP-DP-YDP üçlü koalisyonu"nu ima ederek, son günlerdeki kargaşanın aslında bu koalisyonu zorlamak amacıyla olduğunu söyledi.

Serdar Denkaş bu açıklamaları partiler görüşmesinde yaptı. 4'lü Koalisyon hükümeti oluşturma için görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları bugün saat 11.00'de  yeniden bir araya geldi.

Resmi görüşmeler için beşinci kez bir araya gelen parti liderleri bu kez Demokrat Parti Genel Merkezi’nde toplandı.

Denktaş: “Bir ilerleme sağlanmıştır”

“Biz randevu isterlerse görüşeceğimizi söyledik, gelsinler buyursunlar.


Şu anda 3’ü bir koalisyon kurulması adına zorlama altında olan benim. Bütün yaşananlar nedir?..  Ben de ZORLAMA koalisyonların sıkıntı yaratacağını biliyorum


Bütün bu kargaşa zorlama koalisyon içindir, ben de Sayın Başbakan’a diyorum ki ZORLAMA koalisyon yürümez.”

 

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