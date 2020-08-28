Denktaş’tan Gazimağusa’da Ziyaretler

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş,vatandaşın pandemi döneminde devleti yanında hissetmesi gerektiğini belirterek hükümetin bunu başaramadığını söyledi.

Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Gazimağusa’da temaslarını tamamlayarak başka bölgelere hareket etti.

Denktaş,Gazimağusa’daMücahit Komutanları Derneği’ni ziyaret ederken, Küçük Sanayi bölgesini gezdi ve Perşembe Pazarında vatandaşlar ile biraraya geldi.

Mücahit Komutanları Derneği’ni ziyaretinde konuşan Denktaş, siyasetteki tecrübesi ile hükümetin yarattığı belirsizlik tablosunu ortadan kaldırmak amacıyla aday olduğuna işaret ederek, değişik partilerin tabanlarından, kararsızlardan ve seçime gitmeyi düşünmeyen kişilerden kendisine büyük bir destek geldiğini belirtti.

“Mahkûmuz bunu mutlaka hayata geçirmeliyiz” denilen iki toplumlu, iki kesimli federasyon teziyle bir yere varılamayacağının görüldüğünü ifade eden Denkaş:

“Yeni bir yol çizmemiz lazım. Bu yeni yolu çizerken de gerçeklere dayalı hareket etmek bizim boynumuzun borcu. ‘Bu olamıyorsa ne olabiliri?’ konuşmamız gerekir. Eğer, uzlaşamıyorsak, anlaşamıyorsak ucu açık değil, ufku açık bir yaklaşımla olaylara yaklaşmamız gerekir.” dedi.

Bu anlamda ben önce kendi içimizin toparlanması gerektiğini kaydeden Denktaş, var olan dağınıklığı giderilmesi gerektiğine inandığını, olabildiğince geniş bir mutabakat sağlamak suretiyle Türkiye ile o mutabakatı müşterek hedef haline getirmek suretiyle yeni bir sayfa açmak durumunda olduklarını söyledi.

Denktaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Bütün dünya eski normalden, yeni normale geçmeyi düşünüyor. Bizde bu geçişten nasibimizi almak durumundayız. Birçok ülkede artık yaklaşımlar değişecek, en kapitalist sisteme dayalı ülkeler bile sosyal devletin önemi kavramış durumda. Bizim ülkemizde maalesef olabilecek bir şeyi, uzun yıllardır ve özellikle bu pandemi döneminde bir kenara atmış durumdayız. Yaşlısına, muhtacına, işi olup işsiz kalanına, hiç işi olmayanına devletin çok daha yakın davranması gerekirdi. Devleti sevdirmemiz gerekirdi bu pandemi döneminde. Hükümetimiz sağ olsun tam aksi noktalara götürdü. Böylesi bir boşluk yani hem içte önderlik, hem masada önderlik konusunda bir boşluk gördüğüm için vatandaşa bir alternatif yaratmak için bende aday oldum. Sizlerin desteğini bekliyorum.”

ERGÜNEŞ: “DENKTAŞ’IN BAŞARILI OLACAĞINA OLAN İNANCIMIZ TAMDIR”

Mücahit Komutanları Derneği Başkanı GözkamaşErgüneş de konuşmasında seçimin büyük bir yarış olduğunu düşündüklerini belirterek Denktaş’ın da bu yarışta başarılı olacağına olan inancını dile getirdi.

Yaşanan pandemi döneminin toplumu çok geriye götürdüğüne dikkati çeken Ergüneş, özellikle okulların açılışı öncesi hiçbir önlemin alınmamış olmasının, okullardaki eksikliklerin giderilmemiş olmasının kendilerinde endişe yarattığını ifade etti.

KÜÇÜK SANAYİ VE PERŞEMBE PAZARINA ZİYARETLER

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Gazimağusa temasları kapsamında Küçük Sanayi bölgesini de ziyaret ederek işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet ederek seçim vizyonunu anlattı, sorunları dinledi.

Daha sonra Perşembe pazarında yer alan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bir araya gelen Denktaş, burada da sohbetler gerçekleştirdi.

Denktaş ayrıca, pazardan alışveriş de yaptı.