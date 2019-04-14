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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Denktaş'tan Kıbrıs sorunu açıklaması... Bu ölmüş süreç suni solunumla yatağa bağlı tutuluyor

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Olmayan referans noktalarını olabilecek gibi göstererek belirsizliği bir kez daha uzatmak ne Kıbrıslı Türklerin ne BM’nin lehinedir.
Denktaş'tan Kıbrıs sorunu açıklaması... Bu ölmüş süreç suni solunumla yatağa bağlı tutuluyor

Serdar Denktaş'ın açıklaması şöyle:

"KKTC medyasında bugün, Kıbrıs Rum basın kaynaklarına ve GKRY dışişleri Bakanının açıklamalarına binaen yayınlanan haberlerde, Kıbrıs Rum liderliğinin, müzakerelerin sürüncemede kalmasını sağlamak amacıyla yoğun bir çaba sarf ettiklerini gözlemlemekteyiz.

Kıbrıs Rum tarafı BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in yarın Güvenlik Konseyine sunacağı İyi Niyet Misyonu Raporunda, Sayın Lute’un referans şartlarına dair inisiyatifinde çıkmaz ilanı yapmaması için yoğun çaba harcamaktadır. Kıbrıs Rum tarafı, BM’in iki taraf arasında referans noktaları bulunamadığını yazıya dökmesine engel olmaya çalışarak, öldürmüş oldukları süreci solunum cihazına bağlı tutmaya çalışarak, bilinçli bir şekilde bizlere zaman kaybettirmeye çalışmaktadır. 

BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan “Kıbrıslı Rumlar politik eşitlik temelinde oluşturulacak federal bir yapıda Kıbrıslı Türklerle güç ve refah paylaşımına hazırsalar, bunu sadece sözcüklerle değil eylemleriyle göstermek durumundadırlar” paragrafını raporuna koymasının üstünden tam 15 yıl geçmesine rağmen (28 Mayıs 2004, S/2004/437) içimizde bazı siyasi aktörler hala daha Kıbrıslı Rumların niyetlerinin netleşmesi için zaman tanımamız gerektiği üzerinden siyaset yapmaktadırlar. Kofi Annan yine ayni raporunda “çözüm, sadece iki oluşturucu devlet anlamı taşımamakta ayni zamanda politik eşitlik ve güç paylaşımını da içermektedir” ifadesini güçlü bir şekilde kullanırken, Kıbrıslı Rum lider büyük bir pervasızlıkla, cüretkârlıkla ve şımarıkça bugün dönüşümlü başkanlığı ve Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımını kamuoyu önünde reddetmektedir. Özetle, geçen 15 yılda Kıbrıs Rum tarafı BM’in hiçbir olumlu telkinini dikkate almamış ve kendi bildiği yolda yürümeye devam etmiştir. Kıbrıs Rum tarafı bu tutumuyla sadece Kıbrıslı Türklerin demokratik iradesine hoyratça yaklaşmamakta ayni zamanda BM’in itibarını da zedelemektedir.

Şimdi artık BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in Kıbrıslı Rumlara yıllardır süren “ohi”lerini hatırlatarak, geçen 15 yıl süresince gerçekten ne istediklerini “açıkla ve netlikle” açıklamalarını söylemesinin zamanı geldiğine inanıyoruz.

Olmayan referans noktalarını olabilecek gibi göstererek belirsizliği bir kez daha uzatmak ne Kıbrıslı Türklerin ne BM’nin lehinedir. Bu ölmüş süreci suni solunumla yatağa bağlı tutmak yerine yeni ve yaratıcı fikir, eylem ve yöntemlerle ada halklarının geleceklerine daha bir güvenle bakmalarını sağlamalıyız. Bu konuda BM’ye de büyük bir görev düşmektedir."

Serdar DENKTAŞ

DP Genel Başkanı 

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