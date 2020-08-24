Denktaş’tan, Lefke Ve Gemikonağı’na Ziyaretler

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş,Lefke ve Yedikonuk bölgesine ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlar ile bir araya geldi, adaylık gerekçelerini anlattı ve vatandaşların seçime yönelik düşüncelerini dinledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş,Lefke ve Yedikonuk bölgesine ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlar ile bir araya geldi, adaylık gerekçelerini anlattı ve vatandaşların seçime yönelik düşüncelerini dinledi.

Bölgeye yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Denktaş, Lefke’nin mahkeme binası sorununun hala çözülememiş olmasının üzüntü verici olduğunu kaydederek bölge Lefke ve çevresinde yaşayan insanların bu anlamda büyük sıkıntı çektiğinin görüldüğünü söyledi.

Aplıç Sınır Kapısının açılmasının ardından uzun zaman geçmesine rağmen, bölgeye katkısının net olarak yansımadığına işaret eden Denktaş, yapılacak çalışmalarla kapının bölgeye kazancının artması gerektiğini belirtti.

Hükümetlerde görev aldığı süre içerisinde kapıların açılması ile ilgili hayati bir kararı uygulamaya geçirdiklerini anımsatan Denktaş, o günden bu yana bir çok kapı açıldığını, bu kapıların her birinin rasyonel olarak değerlendirilmesi ve bulunduğu bölgeye katkılar sunması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin parti seçimi olmadığını tekrarlayan Denktaş, herkesin bir partisinin olmasının son derece normal olduğunu ancak bu seçimin adayların ön plana çıktığı, adayın geçmişi, tecrübesi ve söylemleri ile değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gittiği tüm bölgelerde adaylığı ile ilgili çok olumlu tepkiler aldığına değinen Denktaş, vatandaşın adaylar arasında alternatif bir tercih aradığını kendisinin adaylığı ile bu tercihi vatandaşa sunduğuna inandığını ifade etti.

Lefke bölgesinin kendisi için son derece özel bir bölge olduğunu ifade eden Denktaş, 1980’de askerlik görevi için iki yılını geçirdiği bu bölgede çok güzel dostlukları bulunduğunu anlattı.

Lefke Çarşısı’nda bir süre geçirdikten sonra, Gemikonağı ve Yedidalga’da da vatandaşlarla buluşan Serdar Denktaş, bölgede bulunmaktan son derece memnun olduğunu, bölgedeki vatandaşların kendisini yakından tanıdığını ve Cumurbaşkanlığı seçiminde kendisine desteklerini esirgemeyeceklerinden emin olduğunu söyledi.

Toplu görüşmelerde hijyen ve mesafe kurallarına çok dikkat edildiği seçim ziyaretlerinde, Lefke, Gemikonağı ve Yedidalga’daki yurttaşların ilgisi büyüktü.