  • BIST 1.112
  • Altın 460,048
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6995
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Denktaş’tan, Lefke ve Yedidalga’ya ziyaret

» »
Denktaş’tan, Lefke ve Yedidalga’ya ziyaret
Denktaş’tan, Lefke ve Yedidalga’ya ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Lefke ve Yedidalga bölgesine ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlar ile bir araya geldi, adaylık gerekçelerini anlattı ve vatandaşların seçime yönelik düşüncelerini dinledi.

Bölgeye yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Denktaş, Lefke’nin mahkeme binası sorununun hala çözülememiş olmasının üzüntü verici olduğunu kaydederek bölge Lefke ve çevresinde yaşayan insanların bu anlamda büyük sıkıntı çektiğinin görüldüğünü söyledi.

Aplıç Sınır Kapısının açılmasının ardından uzun zaman geçmesine rağmen, bölgeye katkısının net olarak yansımadığına işaret eden Denktaş, yapılacak çalışmalarla kapının bölgeye kazancının artması gerektiğini belirtti.

Hükümetlerde görev aldığı süre içerisinde kapıların açılması ile ilgili hayati bir kararı uygulamaya geçirdiklerini anımsatan Denktaş, o günden bu yana birçok kapı açıldığını, bu kapıların her birinin rasyonel olarak değerlendirilmesi ve bulunduğu bölgeye katkılar sunması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin parti seçimi olmadığını tekrarlayan Denktaş, herkesin bir partisinin olmasının son derece normal olduğunu, ancak bu seçimin adayların ön plana çıktığı, adayın geçmişi, tecrübesi ve söylemleri ile değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gittiği tüm bölgelerde adaylığı ile ilgili çok olumlu tepkiler aldığına değinen Denktaş, vatandaşın adaylar arasında alternatif bir tercih aradığını kendisinin adaylığı ile bu tercihi vatandaşa sunduğuna inandığını ifade etti.

Lefke bölgesinin kendisi için son derece özel bir bölge olduğunu ifade eden Denktaş, 1980’de askerlik görevi için iki yılını geçirdiği bu bölgede çok güzel dostlukları bulunduğunu anlattı.

Lefke Çarşısı’nda bir süre geçirdikten sonra, Yedidalga’da da vatandaşlarla buluşan Serdar Denktaş, bölgede bulunmaktan son derece memnun olduğunu, bölgedeki vatandaşların kendisini yakından tanıdığını ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine desteklerini esirgemeyeceklerinden emin olduğunu söyledi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanı Baybars, Lefkoşa Muhtarlar Birliği’ni Kabul Etti24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:15
  • KTOEÖS: Devlete ait hiçbir okul 1 Eylül için hazır değil24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:13
  • Akıncı sel felaketinde hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:12
  • Sağlık Bakanlığı grip ve pnömococ aşıları ile ilgili açıklamada bulundu24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:10
  • Denktaş’tan, Lefke ve Yedidalga’ya ziyaret24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:07
  • Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Kıbrıs meselesiyle ilgili mesaj yayımladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:20
  • Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor Dikkatli Olun24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:08
  • KTTTB İşbirliği Protokolü İmzalandı24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:00
  • Akıncı sel felaketinde hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:59
  • 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulmasının sevindirici olduğunu belirtti24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti