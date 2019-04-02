Denktaş'tan maaş açıklaması

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda bakanlığını ilgilendiren konulardaki eleştirileri yanıtladı.

Bakan Denktaş, hükümetin mali protokolü imzalamaya hazır olduğunu belirterek, Türkiye’deki siyasi iradenin de son rötuşları yapmasının ardından imzalanacağını söyledi.

Denktaş, şubat ayı ödemelerini yapmak için KKTC Merkez Bankası’ndan avans alındığını bunun da yılsonuna kadar geri ödeneceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Denktaş, Merkez Bankası’yla iç borçla ilgili de protokol imzaladıklarını ve yıllardan sonra ilk ödemenin yapılacağını kaydetti.



Denktaş, mali duruma da değindi.

Mart ayı maaşlarını verebilmek için, gelecek ay Ercan Havaalanı için yapılaması gereken ödemenin bir kısmını avans aldığını açıklayan Denktaş, bunu borçlanmamak için yaptığını söyledi.

Maliye Bakanı Denktaş, Türkiye ile Ekonomik ve Mali Protokol’ün henüz imzalanmamış olması konusundaki eleştirileri de yanıtladı.

Mali Protokolün imzalanmasının geciktiğini ancak bunun muhatabının kendisi olmadığını ifade eden Denktaş, konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin bundan sonra Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gitmesi gerektiğini dile getirdi.