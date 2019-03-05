  • BIST 104.193
  • Altın 222,663
  • Dolar 5,3785
  • Euro 6,0914
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Denktaş'tan maaşlarla ilgili açıklama

» »
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dörtlü koalisyondaki tüm siyasi partilerinbaşkanlarının Cumhurbaşkanlığına aday olsa da, koalisyonun bozulmayacağı yönünde el sıkıştıklarını açıkladı.
Denktaş'tan maaşlarla ilgili açıklama

Denktaş, devletin maaş ödeyememe sorunu olmadığını da söyledi. DP İskele İlçesi’ne bağlı örgütler, İskele’de bir araya geldi.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın da katıldığı toplantıda ülke ve bölge sorunları ele alındı.

DP Genel Başkanı Denktaş’ın konuşma yaptığı toplantıya, partililer ilgi gösterdi. DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Turizm ve Çevre Bakanı Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu, İskele İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı da toplantıya katılanlar arasındaydı.

DP üyeleri, toplantıda bölge ile ilgili sorunları dile getirdi. Genel Başkan Denktaş, üyelerin sorularını yanıtladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş, “devletin maaşları ödeyemeyeceği” iddiasının doğru olmadığını belirtirken, “Maaşlar ödenmezse istifa ederim, öyle bir şey olamaz” dedi.

Denktaş, dört parti başkanının, “hükümet yıkılacak” dedikoduları ayyuka çıkınca bir araya geldiğini belirttiği konuşmasında, “Dört parti başkanı da cumhurbaşkanlığına aday olabilir. Böylesi bir durum hükümetin düşmesine sebep olmamalı.

Bizler o kültüre sahip insanlarız. Bu hükümetin devamı için el sıkışalım dedim. El sıkıştık. Hepimiz aday olsak bile, bu hükümet devam edecek” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “ ‘Hükümet düştü düşüyor’ dedikodusu yayan arkadaşlara selam olsun; bıraksınlar bu hükümet, normal süresinde görev yapsın, vatandaş günü geldiğinde kararını versin. Hükümetin başarılı olup olmadığını vatandaş belirlesin” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yasemin Hareketi yarın halka açık basın toplantısı düzenliyor04 Mart 2019 Pazartesi 20:23
  • Gemiler halkın ziyaretine açılacak04 Mart 2019 Pazartesi 20:17
  • Denktaş: Herkes Cumhurbaşkanlığına aday olsa da hükümet bozulmayacak04 Mart 2019 Pazartesi 20:09
  • “KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı04 Mart 2019 Pazartesi 19:44
  • Vakıflar Arabahmet İyilik Evi çocukları “dostluk kazansın” sloganıyla futbol turnuvası düzenledi.04 Mart 2019 Pazartesi 19:05
  • Yayın Yüksek Kurulu üyeliğine, Hasan Hastürer atandı04 Mart 2019 Pazartesi 19:04
  • TKP Yeni Güçler Kamu Görevlileri Yasa Tasarısını eleştirdi04 Mart 2019 Pazartesi 19:00
  • “Gerçek sorunlar yasalarda değil reform yapılması gereken siyaset anlayışı...”04 Mart 2019 Pazartesi 18:15
  • Kızılyürek TDP’yi ziyaret etti04 Mart 2019 Pazartesi 18:10
  • Akıncı, Kültür Teknik Komitesi ile toplantı yaptı04 Mart 2019 Pazartesi 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti