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Denktaş'tan Maraş desteği: "Vakit kaybetmeyelim"

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DP Genel Başkanı Denktaş, sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Maraş önerisinin hükümet tarafından gündeme alınması, olumlu. Daha fazla vakit kaybetmeden hareket edilmesinde büyük fayda var" ifadelerini kullandı.
Denktaş'tan Maraş desteği: "Vakit kaybetmeyelim"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşım ile, Maraş önerisinin gündeme alınmasını; olumlu olarak nitelendirdi ve daha fazla vakit kaybetmeden hareket edilmesinde fayda olduğunu ifade etti:

Denktaş, sosyal medya  paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Annan Planı referandumu sonrasından başlayarak her Cumhurbaşkanı ve Türkiye yetkililerine sunduğum ve en son 18 Temmuz 2017 tarihinde siyasi parti başkanları, Cumhurbaşkanımız ve TC Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu'na yazılı olarak vermiş olduğum raporun ilk maddesini teşkil eden "Maraş Önerisi"nin nihayet onay görmesi ve yeni kurdurulan hükümetimiz tarafından gündeme alınması, tarafımızdan olumlu karşılanmıştır.

Bunca yıldır kaybedilen zamanı göz önünde bulundurarak, daha fazla vakit kaybetmeden hareket edilmesinde büyük fayda görmekteyiz.

Bu kararın açıklanma sürecinde Cumhurbaşkanımızın devre dışı bırakılma gayreti, alınmış olan doğru bir kararın akıbeti hakkında bizi kuşkuya boğmaktadır.

Hele hele, aldığımız 'duyumlar' doğru ise ve böyle bir girişim başlatılacağı bilgisi birkaç gün önce gerçekleşmiş olan "saklı" balıklı yemek esnasında Anastasiadis'in bilgisine getirilmiş ancak bu kendi Cumhurbaşkanımızın bilgisine getirilmemişse iş çok daha vahim bir noktaya ulaşmış olur.

O nedenle alınan doğru bir kararın hayata geçirilmesi esnasında makamlar arası işbirliğine son derece duyarlı olunması gerektiğine bir kez daha vurgu yaparım”

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