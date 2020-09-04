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Denktaş’tan MÜSİAD’a Ziyaret

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Denkaş: “Hoşgörü kültürümüzü her alana yaymaya hasret bir dönemden geçmekteyiz”
Denktaş’tan MÜSİAD’a Ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “Son günlerde çok farklı yerlerden gelen saldırılara müdahil olmamaya aşırı özen gösterdim. Farklı duruşları, inançları, kültüre sahip olmalarını bir tarafa koyacak, ama bu farklılığa da saygı gösterecek bir yapıyı kurmalıyız. Ben karakter olarak bunu başardığımı düşünmekteyim” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş MÜSİAD KIBRIS’I ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Denktaş, “Maalesef çeşitli sektörlerin hükümetle olan ilişkilerinde, sivil toplum örgütleri dertlerini anlatıyor ancak seslerini yetkililere duyuramıyor. Bunun yarattığı kargaşa beni aday olmaya itti. Çünkü her kesim ile gerçek anlamda diyalog kurmaya, hoşgörü kültürümüzü her alana yaymaya hasret bir dönemden geçmekteyiz. Bunu sağlamanın yolu Cumhurbaşkanlığı’ndan geçmektedir. Bu makama oturacak kişinin farklı görüşlere saygılı olması, insanları duyarak dinleyebilmesi ve her zaman uzlaşıyı açık tutması gereklidir. Sadece hükümet ile değil, muhalefetle, sivil toplum örgütleriyle samimi bir ortam yaratabilmesi çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Denktaş konuşmasına şöyle devam etti;

“İnsanların o sıcak ve samimi yaklaşımından dolayı her yerden çok güzel haberler alıyorum. Nereden çıktığı belli olmayan palavra anketlerin sonucunu da yaşayarak göreceğiz. Ben inançla yurduma, insanıma faydalı olacağımı düşünerek bu yolda yürüyorum. Bu desteğin bir kartopu gibi büyüyerek de arkamdan geldiğini hissetmekteyim. Herkes sandıkta aklıyla hareket etsin, duygularıyla değil. Bu bir siyasi parti seçimi değildir, bu Cumhurun başının seçildiği yerdir. Kavga etmeden, dik duruştan ödün vermeden, boyun eğmeden yeni bir sayfa açabilir miyiz diyorsak, bu adres Serdar’dır diyenlerden oy bekliyorum.”

SADIKOĞLU

MÜSİAD Kıbrıs başkanı Okyay Sadıkoğlu da “Her seçim döneminde iş dünyasına da mesaj vermek isteyen adaylar ile bu şekilde toplantılar düzenliyoruz. Kapımız herkese açıktır. Bu zor dönemde Kıbrıs davasına hakim insanların bu yolda olması da bizler açısından önemlidir. Allah yardımcınız olsun” dedi.

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