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Denktaş'tan önemli iddia: CTP ve UBP kapalı kapılar ardında anlaştı!

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Denktaş'tan önemli iddia: CTP ve UBP kapalı kapılar ardında anlaştı!
Serdar Denktaş her iki partinin kapalı kapılar arkasında uzlaşı sağlayarak 7 Ocak’ı belirlediği iddiasında bulundu.

Erken seçim tartışmasına değinen Denktaş, ‘bütçeye’ işaret etti; ‘UBP ve CTP’yi sorumsuzca davranmakla suçladı.

Denktaş; ‘31 ekim itibari ile bütçeyi sunmamız gerek, bu şekilde 2018’e bütçesiz girilecek…. 2019 bütçesi de havada olacaktır, bizi kalkındıracak bir bütçe olmayacaktır. Bu gerçekler ortada dururken, son derece sorumsuzca ve hiç olmayacak şekilde seçim tarihini belirlediler. Seçim tarihini iktidar belirler ilk defa iktidar diyorki muhalefet belirlesin Muhalefet de devlet işleyişini bilmediği için 7 ocak tarihini attı’ diye konuştu.

Serdar Denktaş her iki partinin kapalı kapılar arkasında uzlaşı sağlayarak 7 Ocak’ı belirlediği iddiasında bulundu.
Denktaş, ‘belli ki kapalı kapılar ardında iki partinin oyları yeterlidir, uzlaşıya varmışdır bu konuda. Bu uzlaşmayla ülkeyi kaosa sürükleyecekler, DP bu kaosun içinden dimdik çıkacaktır ve o gün geldiğinde iki partiyle görüşeceğiz’ dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni seçim yasasına göre hazırlık yapıp yapamayacağına ilişkin bir soruya karşın da Serdar Denktaş, ‘seçime eski yasayla girilecek, YSK yeni yasanın geçip uygulamaya girmesini bekleyebilir mi emin değilim’ değerlendirmesini yaptı.

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