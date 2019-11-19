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Denktaş'tan sert açıklama... “Özersay deşifre oldu ayıbını örtmek istiyor”

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DP Eski Genel Başkanı Serdar Denktaş bugün basına yansıyan “oğluna arazi kiraladığına” ilişkin haber ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın dörtlü koalisyondan ayrılma nedenini buna bağladığı yönündeki ifadelerine yanıt verdi.
Denktaş'tan sert açıklama... “Özersay deşifre oldu ayıbını örtmek istiyor”

DP Eski Genel Başkanı Serdar Denktaş bugün basına yansıyan “oğluna arazi kiraladığına” ilişkin haber ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın dörtlü koalisyondan ayrılma nedenini buna bağladığı yönündeki ifadelerine yanıt verdi.

Denktaş’In açıklaması şöyle:

Öyle anlaşılıyor ki sayın Kudret Özersay, ‘Dörtlü Koalisyon Hükümeti’ni artık iyice deşifre olmuş malum pazarlıklar sonucu yıkmanın ayıbını örtmek istiyor.

Peki; kiralama dosyalarının tümünü, hem kendisine hem meclise bizzat taktim ettiğimi bilmiyor mu?

İstifa ettiğim en son Bakanlar Kurulu toplantısında “buyurunuz, hepsi sizin” demedik mi?

Sanırım açıklaması gereken, daha hükümet sürerken, aracılıların yaptığı pazarlıklardır, karşılıklı verilen sözlerdir, UBP-HP gizli nikahıdır.

Halbuki “aracılar” konuşuyor, sayın Kudret Özersay susuyor.

Kim bilir, belki de bu çabalar, tam da devlette başlattığı “kadrolaşma” faaliyetleri açığa çıktı diyedir.

Partili dostlarını birer birer sözleşmelerle istihdam ederken gündem değişir mi dersiniz?

Pek sanmam!

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