Denktaş’tan şok iddia: Maaş ödenmesin diye UBP girişim yaptı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Meclis Kürsüsünde yaptığı konuşmada, UBP’nin maaş ödenmemesi için Merkez Bankası nezdinde girişim yaptığını iddia etti.

Denktaş, bu yöndeki iddiasını, “UBP genel başkanı bunu bir köy konuşmasında söyledi, duyumum bu yönde” diyerek açıkladı.

Denktaş, Mayıs 2019’da maaş dışında 10 milyon TL Girne’de ilkokul yapımı için, 55 milyon TL de ülkede bozulan yollar için de ödeme yapılacağını söyledi.