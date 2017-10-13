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Denktaş'tan UBP ve CTP'ye "sorumsuzluk" nitelemesi: DP erteleme girişiminde bulunmayacak

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Denktaş'tan UBP ve CTP'ye "sorumsuzluk" nitelemesi: DP erteleme girişiminde bulunmayacak
Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Denktaş, alınan erken seçim kararına karşı çıkmayacaklarını belirtti. Denktaş, yazılı olarak gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“UBP ve CTP liderlerin sorumsuzca başlattıkları karşılıklı söz düellosu etrafında şekillenmiş olan ortam sonrasında 2018 Ocak ayında bir seçime gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur.

Her ne kadar demokrasiler içerisinde seçim tarihleri “hodri meydanlarla” belirlenmese de; seçim tarihi belirlemesi gereken taraf iktidar partisi olması gerekirken bu görev iktidar partisi tarafından muhalefet partisine ikram edilmiş olsa da, bugünkü Meclis aritmetiği içerisinde UBP ve CTP oyları bu kararı geçirmeye yeterlidir.

Bu iki Parti Başkanının sorumsuz yaklaşımları nedeniyle ülkemiz 2018’e yeni bir bütçe ile değil 2017 bütçesi ile girmek zorunda kalacak ve bu nedenle sektörlere yönelik bazı ödemelerde gecikmeler yaşanacaktır.

Demokrat Parti seçimlere her zaman hazır bir parti olarak bu sorumsuzca yaklaşıma karşın bu kez herhangi bir erteleme girişiminde bulunmayacaktır.

Görevde bulunduğumuz süre içerisinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir kamu mali idaresi gerçekleştirilmiş, üzerimize düşen sorumluluklarında ötesinde sorumluluk alarak ortaya çıkan ve geçmişten gelen sorunların üstesinden gelmek için çaba harcanmıştır.

2018 seçimleri içinde gerek üyelerimiz gerekse bize destek veren gönüllülerimiz Demokrat Parti’nin başarısı için çalışmaya hazırdırlar. Partimizin bu seçimlerden de güçlenerek çıkacağına ve daha geniş bir görev alanında daha güçlü bir sorumluluk üstleneceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur.

Hedefimiz 2013 genel seçimlerinde ulaştığımız oy oranını artırarak kendi programımızı halkımız için hayata geçirebileceğimiz bir seçim sonucu elde etmektir.

Şimdiden seçimlerin hem halkımıza hem de seçimlerde demokratik koşullar içerisinde yarışacak tüm diğer partilerimize hayırlı olmasını dilerim.”

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