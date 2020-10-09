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Denktaş’tan Varaluş Mücadelesine Katkı Koyanlara Mesaj

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“Ben Bir Denktaş’ım…Kendimize Güven Ve İleriye Doğru Yürümenin Ne Anlama Geldiğini İyi Bilirim”
Denktaş’tan Varaluş Mücadelesine Katkı Koyanlara Mesaj

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, kendisinin bir “Denktaş” olduğunu, kendimize güvenin ve ileriye doğru yürümenin ne olduğunu iyi bildiğini söyledi.

Denktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesaj ile geçmiş dönemde Türk Mukavemet Teşkilatı saflarında yer alanlara  ve Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde katkı koyanlara seslendi.

Denktaş mesajına “Değerli Büyüklerim, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın saygın üyeleri, Babam Denktaş’ın silah arkadaşlarına seslenmek istiyorum” diyerek başladı.

Onların ortaya koyduğu mücadelenin bir varoluş mücadelesi olduğuna değinen Denktaş, sırasında son kurşunu kendilerine saklayarak “Vatan sağolsun” denilen günlerden geçildiğini ifade eden Denktaş, “Ama bize bir emanet hazırladınız. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” dedi.

Denktaş, mesajında şunları kaydetti:

“Bizler, şimdi sizlerin bıraktığı noktadan daha ileriye götürmek için bir başka mücadeleyi başlatıyoruz. Varoluş mücadelemiz, demokrasi mücadelemiz, bugünlere taşıdı bizi. Nereden nereye geldik. İsmail Amcalar, Yılmaz Amcalar, Erden Amcalar…Bütün bunların koruması altında bir çocukluk geçirdim. Kendi çocuklarımız artık devletin güvencesi altında. İyi yönetmeyebiliriz. İstediklerimizi hayata geçirememiş olabiliriz. Ama gelecek,  eski zamanlardan yeni zamanlara geçtiğimiz bu dönemlerde çok daha iyi olacak. Bundan eminiz. Hedefimiz, sizlerin bıraktığı emaneti sahiplenerek ileriye götürmektir. Ben Bir Denktaş’ım…İleriye doğru yürümenin ne anlama geldiğini , kendimize güvenin ne olduğunu, bu ülkenin halkının bir bütün olarak hareket ettiği gün nerelere varabileceğini, hedefsizliğin felaket, yeni bir hedefin mutlaka ulaşılacak bir hedef haline geldiğini hep birlikte göreceğiz. Allah sizlere ömür versin. Gençlerimize çok daha iyi bir yaşam sürdükleri bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasip etsin. Hepinize saygılar sunuyorum. Ellerinizden öpüyorum. Sağlık sizlerle, oyunuz bizlerle olsun"

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