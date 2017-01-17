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Denktaş'tan zam açıklaması

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Denktaş'tan zam açıklaması
Meclis Genel Kurulu toplantısı sırasında söz alan Denktaş, zamların uygulamaya sokulduğu dönemlerde Cenevre görüşmelerinin yaşandığını öne sürerek inceleme fırsatı olmadığını kaydetti.

CTP Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, “Hükümetin Uygulamaları” konusunda konuşma yaptı.

Ülkede sorunları çözebilmek için iyi niyetle çalışılıp, muhalefetten destek alınmasının önemine işaret eden Yorgancıoğlu, CAS konusunda hükümetin süratle karar üretmesi gerektiğine dikkat çekti.

Havayollarında çalışanların ehil insanlar olması gerektiğine işaret eden Yorgancıoğlu, maharetin işe almak değil, ehil insanların işe alınması ve doğru şekilde iş yapılması olduğunu vurguladı.

Her yıl hükümetlerin, hayat pahalılığı oranında harçları artırdığını ifade eden Yorgancıoğlu, olması gerekenin üzerinde zamlar yapıldığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

İnsanların yaşam kalitesini arttıracak tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Yorgancıoğlu, elektrik zammını da eleştirdi.

DENKTAŞ: “NORMAL BİR TOPLUSÖZLEŞMEYLE CAS TOPTAN BATAR”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CAS konusuyla konuşmak istemediğini, bu şirketin yaşaması için ciddi mücadele verdiğini söyledi.

CAS konusunda geçmişte verdiği mücadele hakkında bilgi veren Denktaş, normal bir toplusözleşme ve grev hakkıyla CAS’ın toptan batacağını kaydetti.

Denktaş, CAS’ın çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, ilk adımın eylem olmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.

“ZAMLARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ”

Harçlar konusunda yapılan zamların her yıl yapılan uygulama olduğunu ifade eden Denktaş, Cenevre görüşmesi olması nedeniyle bunları tek tek inceleme fırsatı olmadığını, bunların yeniden gözden geçirileceğini vurguladı.

Güncel konuşmaların tamamlanması ardından, sözlü ve yazılı sorulara geçildi ve Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi bir sonraki birleşimini 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.

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