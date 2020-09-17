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Denktaş'tan BM'nin başlatacağı 5'li Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili önemli açıklama

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"Kıbrıs müzakereleri siyasi ihtirasları nedeniyle her türlü acemiliği, hatayı ve yanlışı yapma kapasitesine sahip kişilere emanet edilemez""
Denktaş'tan BM'nin başlatacağı 5'li Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili önemli açıklama

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş'tan  BM'nin başlatacağı 5'li Kıbrıs görüşmeleir ile iglili önemli açıklama.

İşte açıklamalar;

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 5’li Konferans girişimlerinin başlaması beklenmekteydi. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres, 22 Eylül'de başlayacak BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi düzenlediği basın toplantısında konuya atıfta bulunarak seçim sonrası girişimlerine başlama kararlığında olduğunu belirtti.

 

DETAY SOSYAL MEDYA

 

Sayın Guterres’in beklediğimiz bu açıklaması 11 Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir.

Sayın Guterres açıklamasında Güven Artırıcı Adımların önemine dikkat çekerken bazı adayların Maraş konusunda yapmış oldukları acemice açıklamaların ve Kıbrıs Rum tarafının hidrokarbonlar konusundaki girişimlerinin yansıması olarak değerlendirdiğimiz bir uyarıda da bulunarak, görüşme sürecini berhava edecek tek yanlı adımların atılmaması çağrısını yapmıştır.

Sayın Guterres’in bu çağrısını selamlarken, bu son kez toplanma girişiminin ancak tüm tarafların konsensüsü ile mümkün olabileceği açıktır.

Cumhurbaşkanı seçilmem halinde, Kıbrıs Türk Halkının BM parametrelerine bağlı olarak siyasi eşitliğini gözetecek, iki toplumlu, iki bölgeli Merkezi Zayıf iki güçlü kurucu devlete dayalı federal bir çözüm modeline ulaşabilmek için bu davete yukarıda belirttiğim koşullar çerçevesinde Türkiye ile istişare ederek olumlu yaklaşacağımı halkımızla paylaşmak isterim.

Biz bu masaya gideriz ancak ne için gittiğimizi bilirken nasıl kalkacağımızı da bilmek isteyeceğiz.

Kıbrıs müzakereleri siyasi ihtirasları nedeniyle her türlü acemiliği, hatayı ve yanlışı yapma kapasitesine sahip kişilere emanet edilemez"

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