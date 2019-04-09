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Denktaş:Yollar bozuk diyoruz. Ancak eskiden toprak yollar vardı

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Denktaş:Yollar bozuk diyoruz. Ancak eskiden toprak yollar vardı
Denktaş:Yollar bozuk diyoruz. Ancak eskiden toprak yollar vardı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi başkanları Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Er Meydanı programına konuk oldu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, yollarla ilgili bir konuşma yaptı. Denktaş: Yollar bozuk diyoruz. Ancak Türk köylerinin toprak yolları vardı. Hepimiz söylüyoruz yollarımız bozuk. Fakat yollarımızın bozuk olduğunu bildiğimiz halde yavaş sürüyor muyuz? Hızlı sürüyoruz bir şey olursa hükümeti devleti eleştiririz diyoruz.

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