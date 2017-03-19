Denner bugün finallerde önce 4’lü gruptan iki zafer alarak çıkmaya çalışacak

TOSFED 2016 Şampiyonlar Şampiyonası, İzmir Ülkü Park Pisti’nde dün yapılan sıralama turları ile başladı. Sporcularımızdan Deniz Denner bugün yapılacak finallere katılma hakkı elde ederken, Rauf Denktaş çok az bir farkla elendi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve farklı branşlarda 44 Şampiyon pilotun mücadele ettiği 2016 Şampiyonlar Şampiyonası, dün İzmir Ülkü Park Pisti’nde başladı. Türk üretimi yarış aracı, Volkicar’larla yapılan sıralama turlarında pilotlar, en iyi 16 sürücü arasına girmek için mücadele etti.

Antrenmanlarda 1 dakika 29 saniye derece elde eden KKTC 2016 Ralli Şampiyonu Rauf Denktaş, sıralamalarda istediği dereceyi elde edemeyerek bugün yapılacak finallere katılma şansını çok az farkla kaçırdı. Kura sonucu piste 38’inci sırada çıkan Denktaş, aracın frenlemesinden memnun olmadığını ve ilk turda yaptığı küçük hata ile zaman kaybettiğini söylediği sıralamalarda 0.266 saniye farkla elendi.

KKTC 2016 Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner ise ikinci sırada çıktığı pistte ilk iki turun ardından 1.30.952’lik derece elde ederek grubunu lider tamamladı ve sekizinci sırada ilk 16’ya kalmaya hak kazandı. Denner bugün Opel OPC otmobillerle yapılacak finallerde önce 4’lü gruptan iki zafer alarak çıkmaya çalışacak, ardından da çapraz eşleşme ile yarı finale ve finale kalmaya çalışacak.

Şampiyona büyük ödül

Şampiyonlar Şampiyonu olacak sporcu, özel tasarım şampiyonluk kupası haricinde yaklaşık değeri 200 bin TL’yi bulan ödüllerin de sahibi olacak. Yılın en hızlısı; Opel‘den 1 yıllığına günlük kullanım için otomobil ile 2017 yılı içerisinde Red Bull davetlisi olarak Formula 1 veya WRC yarışı seyahati kazanacak. Ayrıca TOSFED sponsorluğunda Avrupa’da kendi klasmanında bir yarışa katılma ve öncesinde de test hakkını elde edecek. Şampiyonlar Şampiyonu, R5 bir otomobil ile Avrupa’da bir ralliye, SuperCar Lites ile Dünya Rallikros Şampiyonası RX2 kategorisinde bir yarışa veya Porsche Carrera Cup Benelux Fransa’da bir yarışa katılabilecek.