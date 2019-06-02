Denya'da Türk Rum gerginliği! Mahsülü biçtiler!

Cuma günkü belirsizlik, UNFİCYP barışı koruma kuvvetinin Denia'daki tarımsal makinelerin tampon bölgenin kuzey tarafından girmesinden ve Perşembe günü Kıbrıslı Rum çiftçilerin ektiği bir buğday ekininin hasat edilmesinden sonra artan gerilimlerle uğraştığını söyledi.

Aynı zamanda, Rum Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, olayın UNFİCYP’in bilgisinde olduğunu da belirtti.

BM sözcüsü Aleem Siddique Cuma günü yaptığı açıklamada, “Alandaki yükselen gerilimleri ele almak için her iki tarafla da bağlantı kuruyoruz” dedi.

“Bölgedeki statükoyu korumak en önemli önceliğimizdir.”

Rum basınında çıkan haberlere göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eşliğinde “yerleşimci” olduğuna inanılan Türkler, mahsulleri toplamaya başladı.

Sigmalive'deki TV görüntüleri, buğday mahsulünü biçmeye devam ederken “hırsızlar, hırsızlar” diye bağıran hareketli bir biçerdöverine yakın duran bir Kıbrıslı Rum çiftçiye gösterdi.

Denia toplum lideri Christakis Panayiotou, biçerdöverine eşlik eden Türk kuvvetlerinin silahlı olmadığını, ancak 50-60 metre ileride başkalarının da beklediğini söyledi.

Ekinleri hasat etmeye çalışanların, civardaki köyler Avlona ve Filia'nın çoğunlukla “Türk yerleşimciler” tarafından iskan edildiği için yerleşim yeri olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. O bölgede yaşayan Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle bir sorunu olmadığını söyledi.

Bir çiftçi medyaya şöyle dedi: “Türklerin mahsulünüzü biçtiğini gördüğünüzde duygular tarif edilemez.”

“Bu toprakları son beş ila yedi yıl boyunca hayatlarımıza zarar vermek için yetiştirdik. Bundan 35 yıl önce bu topraklar ekilmemiş ve biz onu temizledik. Türkler artık onları temiz ve hazır buldular ve geldiler ve mahsulü aldılar. ”

Rum Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, BM barışı koruma gücü ile temsili olduğunu ve ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklama ne gibi girişimler yapacağı onusunda açıklama yapması bekleniyor.