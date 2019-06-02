  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Denya'da Türk Rum gerginliği! Mahsülü biçtiler!

» »
Denya'da Türk Rum gerginliği! Mahsülü biçtiler!
Denya'da Türk Rum gerginliği! Mahsülü biçtiler!

Cuma günkü belirsizlik, UNFİCYP barışı koruma kuvvetinin Denia'daki tarımsal makinelerin tampon bölgenin kuzey tarafından girmesinden ve Perşembe günü Kıbrıslı  Rum çiftçilerin ektiği bir buğday ekininin hasat edilmesinden sonra artan gerilimlerle uğraştığını söyledi.

Aynı zamanda, Rum Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, olayın UNFİCYP’in bilgisinde olduğunu da belirtti.

BM sözcüsü Aleem Siddique Cuma günü yaptığı açıklamada, “Alandaki yükselen gerilimleri ele almak için her iki tarafla da bağlantı kuruyoruz” dedi.

“Bölgedeki statükoyu korumak en önemli önceliğimizdir.”

Rum basınında çıkan haberlere göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eşliğinde “yerleşimci” olduğuna inanılan Türkler, mahsulleri  toplamaya başladı.

Sigmalive'deki TV görüntüleri, buğday mahsulünü biçmeye devam ederken “hırsızlar, hırsızlar” diye bağıran hareketli bir biçerdöverine yakın duran bir Kıbrıslı Rum çiftçiye gösterdi.

denya.jpgDenia toplum lideri Christakis Panayiotou, biçerdöverine eşlik eden Türk kuvvetlerinin silahlı olmadığını, ancak 50-60 metre ileride başkalarının da beklediğini söyledi.

Ekinleri hasat etmeye çalışanların, civardaki köyler Avlona ve Filia'nın çoğunlukla “Türk yerleşimciler” tarafından iskan edildiği için yerleşim yeri olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. O bölgede yaşayan Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle bir sorunu olmadığını söyledi.

Bir çiftçi medyaya şöyle dedi: “Türklerin mahsulünüzü biçtiğini gördüğünüzde duygular tarif edilemez.”

“Bu toprakları son beş ila yedi yıl boyunca hayatlarımıza zarar vermek için yetiştirdik. Bundan 35 yıl önce bu topraklar ekilmemiş ve biz onu temizledik. Türkler artık onları temiz ve hazır buldular ve geldiler ve mahsulü aldılar. ”

Rum Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, BM barışı koruma gücü ile temsili olduğunu ve ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklama ne gibi girişimler yapacağı onusunda açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: CYPRUS MAİL
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gökşan: "KKTC'de sürüş ehliyeti ölüm fermanı"02 Haziran 2019 Pazar 13:26
  • Lefkoşa Türk ve Rum Belediyelerinden iki toplumlu etkinlik02 Haziran 2019 Pazar 13:08
  • Erkekleri utandıran hastalık01 Haziran 2019 Cumartesi 23:59
  • İskele Gazimağusa yolunda ölümlü kaza! 21 yaşında hayata gözlerini yumdu!01 Haziran 2019 Cumartesi 18:36
  • Güven oyu alan UBP HP hükümetinin ilk icraatı Meclisi Pazartesi tatile sokmak oldu01 Haziran 2019 Cumartesi 15:33
  • Şehir Plancıları Odası, Girne Yayalaştırma Projesi için imzalanan sözleşmeyi eleştirdi01 Haziran 2019 Cumartesi 15:14
  • Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler değerlendirildi01 Haziran 2019 Cumartesi 15:01
  • LTB ücretsiz İngilizce kursları yıl sonu müsameresi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti01 Haziran 2019 Cumartesi 14:57
  • Tatar: Türk ordusu adadan çekilse gerçek anlamda çatışma doğabilir, Türkiye barışın teminatıdır01 Haziran 2019 Cumartesi 14:50
  • KITOB: “Ramazan Bayramı’nda otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 69 civarında”01 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti