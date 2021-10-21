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Depolar Hellim Doldu

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Depolar Hellim Doldu
Depolar Hellim Doldu

Güney Kıbrıs’ın hellim ihracatında yaşanan düşüş sebebiyle altı milyon kilo hellimin yurt içi ve yurt dışındaki depolarda bekletildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Peynir Üreticileri Birliği tarafından yapılan açıklamada, hellim ithalatında yaşanan yavaşlamadan ötürü 6 milyon kilo hellimin yurtiçi ve yurtdışı depolarda beklemekte olduğunun açıklandığını yazdı.

Söz konusu açıklamada, Korona salgını öncesinde hellimin doğrudan ithal edilen bir ürün olmasına karşın son dönemde talep azalması görüldüğü, Güney Kıbrıs’taki depoların dolması sebebiyle fazla ürünün yurtdışındaki soğuk hava depolarına aktarıldığı belirtildi.

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