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"Depolarımız 15 gündür boş"

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"Depolarımız 15 gündür boş"
"Türkiye’den gelen su büyük rahatlama getirecek, Mesarya ve bütün yaşam alanları suya boğulacak" açıklamalarının tam aksi durumların yaşanması tepkiye neden oluyor.

Güzelyurt Narenciye Üreticilerinden sonra Atlılar köyü sakinleri köylerine 15 gündür su gelmediğini ve su depolarının tamamıyla boşaldığını belirttiler.

Atlılar Köyü sakinlerinden Abdullah Muhtaroğlu yaptığı açıklamada,  “bizim köyleri kimse dikkate almıyor. Atlılar köyünün on beş gündür hiç suyu akmıyor. Siz büyükler, kafa sallarken halk susuzluktan ölüyor”  dedi.

Abdullah Muhtaroğlu açıklamasına devamla, ” köyün suyunu inek mandıralarına bağladılar. Bu nedenle köye su gelmiyor. Depolarımız 15 gündür boş. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz” ifadesinde bulundu. 

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