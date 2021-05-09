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Deportivo Palestino'dan Filistin halkına destek

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Şili Ligi'nde mücadele eden Deportivo Palestino takımı futbolcuları sahaya boyunlarına taktıkları puşiyle çıkarak, Filistin halkına destek verdi.
Deportivo Palestino'dan Filistin halkına destek

5. hafta müsabakasında Colo Colo ile deplasmanda karşılaşan Deportivo Palestino kulübü, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla maç öncesinde futbolcularının gösterdiği dayanışmayı alkışladıklarını duyurdu.

Seremoniye boyunlarına taktıkları Filistin'in geleneksel puşisi ile çıkan futbolcular, İsrail'in saldırılarını kınayarak Filistinliler'in yanında olduklarını gösterdi.

Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Deportivo Palestino, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 öne geçerek üç puanı kazandı.

Şili'nin en üst düzey futbol liginde yer alan kulüp, 1920 yılında ülkede yaşayan Filistinliler tarafından kuruldu.

deportivo-palestino2.jpgİşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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