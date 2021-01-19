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'Depozito çetesine' operasyon

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İstanbul’da bir araç kiralama şirketinden araç kiralayanlar, araçları teslim ettikten sonra depozitolarını alamayınca dolandırıldıklarını söyleyerek savcılıklara başvurdu.
'Depozito çetesine' operasyon

İstanbul’da, bir araç kiralama şirketinden araç kiralayanlar, süreleri bittiğinde araçları teslim etti. Araçları teslim ettikten sonra depozito ücretlerini almayı bekleyen kişilere şirket yetkilileri, araçlarda kiralamadan sonra hasar oluştuğunu söyleyerek depozito ücretlerini ödemeye yanaşmadı. Araçları kiralayan kişiler, hasarların kiralamadan önce var olduğunu, kiraladıkları dönemde herhangi bir hasar olmadığını söylemelerine rağmen depozitolarını alamayınca dolandırıldıklarını söyleyerek ilgili savcılıklara başvurdu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre yapılan araştırmada, araç kiralama şirketinin gerçekte var olmadığı, araç kiralama tabelası asıp kendilerine araç kiralama görüntüsü vererek kiralama işi yaptıkları anlaşıldı. Araçlardaki hasarların da kiralamadan sonra oluşmadığı, kiralamadan önce var olan hasarların kiralamadan sonra oluşmuş gibi gösterildiği belirlendi.

Şirket sahte çıktı

13 adrese düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi Emniyet’te, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla sorguya alındı. Adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

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