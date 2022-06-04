Depp-Heard davasının 'toksik' etkisi ev içi şiddet mağdurlarını ürkütüp şikayet etmekten caydırabilir mi?Depp-Heard davasının 'toksik' etkisi ev içi şiddet mağdurlarını ürkütüp şikayet etmekten caydırabil

Amber Heard ev içi şiddetle suçladığı eski eşi Johnny Depp tarafından ABD'de açılan "itibarı zedeleme" davası boyunca internet üzerinden çok acımasız saldırı ve tacizlerle karşılaştı

Öyle ki şimdi yaratılan bu zehirli havanın ev içi şiddet konusunda mahkemeye gitmeye hazırlananları caydırabileceği konuşuluyor.

Virginia'da görülen davanın jürisi Çarşamba günü Johnny Depp lehine karar verdi ve Amber Heard'ün 2018 yılında kaleme aldığı bir yazıda kendisini "ev içi şiddeti simgeleyen kamusal bir kişilik" diye tanımlamak suretiyle -ismini vermemiş bile olsa- Depp'in itibarını zedelediğine hükmetti.

Yedi jüri üyesi Heard'ün karşı tazminat taleplerinin çoğunu reddedip sadece bir şikayetinden dolayı 2 milyon dolarlık tazminat almasına karar verirken, Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Karar bazı hukukçular tarafından şaşkınlıkla karşılandı çünkü Johnny Depp iki yıl önce İngiltere'de görülen benzer bir davayı kaybetmişti.

Amber Heard açısından ise bu karar söylediği hemen her şeyin reddedilmesi anlamına geliyordu.