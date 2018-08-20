  • BIST 90.186
  • Altın 232,474
  • Dolar 6,0706
  • Euro 6,9256
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Deprem bekleyen hayal görür

» »
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz basında çıkan yalan haberlere tepki gösterdi.
Deprem bekleyen hayal görür

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz basında çıkan yalan haberlere tepki gösterdi.

Oğuz, bugün yerel bir gazetenin UBP’de deprem başlığı altında yaydığı habere yönelik yapmış olduğu açıklamada, “ her kurultay dönemi olduğu gibi yine belli başlı odaklar Ulusal Birlik Partisi içerisinde karmaşa yaratma hedefiyle faaliyetlerine başlamış bulunmaktadırlar, Ulusal Birlik Partisi demokratik ve olgun bir partidir, iş karıştırıcıların tahriklerine kanarak kendi içerisinde karmaşaya sebep olacak da değildir” diye konuştu.

 

Dursun Oğuz konuşmasının devamında, “demokrasi gereği partimizde tüzük şartları uygunluğuna sahip dileyen üye aday olabilir ve yapılacak olan 12,000 üyeli kurultay yarışına katılabilir. Olması gereken de budur. Partimizde, yansıtıldığı gibi herhangi bir pazarlık veya kavga söz konusu değildir ve olamaz. Hele 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi hiç gündem değildir. Ülke yangın yeri, hükümet edenler sorun çözmek bir yana birbirleriyle kavga içerisindeyken UBP kurultayı ile gündem değiştirme gayretleri nafiledir. Ulusal Birlik Partisi 21. Olağan kurultayını da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, yine bir demokrasi şöleni havasında yaşayacaktır, deprem bekleyenler hayal kırıklığı yaşayacaktır” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sahibine Bayramlıklar20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:08
  • 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:46
  • Önemli olan, Birlik, Beraberlik, Hoşgörü20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:21
  • Sağlık emekçileri ambulansların hizmet vermesi için angarya çalışıyor20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:30
  • Bireysel çıkar yerine toplumsal menfaati gözetmenin tam zamanı20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:16
  • 10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde Lütfiye Özipek sahne aldı20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:14
  • Özçınar’dan bayram mesajı20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:10
  • Kurban Bayramı Yarın Başlıyor20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:05
  • Düzgün ve şabibesiz bir kamu yönetimi20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:00
  • Atan: Tasarruf yapılacaksa önce yukarıdakilerden başlanmalı20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti