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SON DAKİKAAdıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgelerine 40 prefabrik ev gönderildi

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Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından hazırlanan 40 prefabrik ev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderildi.
Deprem bölgelerine 40 prefabrik ev gönderildi

Ülkede hazırlanan 40 prefabrik ev, Gazimagusa Limanı'ndan gemiye yüklenerek İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı.

AA'da yer alan habere göre, prefabrik evlerin, İskenderun'a ulaşınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edilerek Hatay'da kurulumunun yapılacağı ifade edildi.

Türkiye’de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerinin ardından KKTC'de 50'ye yakın oda, örgüt ve ticari işletme, bir araya gelerek depremzedelere yardım için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nu kurmuştu.

Platform yetkilileri, Türkiye'ye prefabrik evlerin ilk partisini gönderdiklerini belirterek, depremzedelere yönelik yaşam alanları sağlamak üzere aynı evlerden 3-4 sevkiyat daha planladıklarını açıkladı.

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