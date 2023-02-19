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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Deprem bölgelerine yardım amaçlı giden ekipler yurda döndü

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin “afet bölgelerine yardım” çağrısı üzerine organize olarak 9 Şubat’ta Mağusa Limanı’ndan Türkiye’ye giden ekipler, dün akşam yurda döndü.
Deprem bölgelerine yardım amaçlı giden ekipler yurda döndü

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin “afet bölgelerine yardım” çağrısı üzerine organize olarak 9 Şubat’ta Mağusa Limanı’ndan Türkiye’ye giden ekipler, dün akşam yurda döndü.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin çağrısı ile çok sayıda müteahhidin yanı sıra iş insanları, bağımsız çalışan operatörler, doktorlar, hemşireler, aşçılar, eczacılar, mühendisler, makinistler ve yardımsever vatandaşlar deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer BRT’ye yaptığı kısa açıklamada ekiplerin çalışmalara katılarak hem birçok canının kurtarılmasına hem de bir çok insanın cenazesine ulşamasına destek verdiğini söyledi.

 

Kaynak : BRTK

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