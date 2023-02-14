Deprem Bölgesindeki Üniversite Öğrencilerinin Durumu Değerlendirildi

Türkiye’de yaşanan deprem sonrası, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve depremden etkilenen üniversite öğrencileri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ile ilgili kurumların bürokrat ve uzmanları katıldı.

Toplantıda, depremden etkilenen üniversite öğrencilerinin durumu masaya yatırılırken, öğrencilerin eğitim hayatlarını kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri ve mağduriyetlerinin en aza indirilebilmesi için atılması planlanan adımlar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak, karşılaşılabilecek olası sorunların önüne geçilebilmesi adına çalışmalar başlatıldı.