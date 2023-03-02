  • BIST 5.319,64
  • Altın 1114.643
  • Dolar 18.8849
  • Euro 20.0781
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgesinden hava yoluyla 618 bine yakın kişi tahliye edildi

»
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 28 Şubat'a kadar 618 bine yakın kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Deprem bölgesinden hava yoluyla 618 bine yakın kişi tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Twitter hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla bölge illere hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirildiği açıklaması yapıldı.

Organizasyonun, en geniş çaplı hava tahliye operasyonu özelliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, başta hasta, yaşlı ve yaralılar olmak üzere bölge insanının hızlı bir şekilde tahliye edilmesinde ve yaraların sarılmasında önemli rol oynadığı aktarıldı.

Havacılık sektörünün ve havalimanlarının Türkiye açısından hayati öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, "THY ve Pegasus başta olmak üzere Güneş Ekspres Havacılık, Hürkuş Havayolu, Cortex Havacılık, Turistik Hava Taşımacılık, Tailwind Havayolları, Air Anka Hava Yolları, Mavi Gök Havacılık, MNG Havayolları, ULS Havayolları Kargo Taşımacılık ve ACT Hava Yolları tarafından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Hatay illerimizden çok sayıda tahliye uçuşlarıyla yine bu illerimize yardım seferleri düzenlenmiştir." denildi.

Açıklamada, 6-28 Şubat arasında toplam 3 bin 540 seferle 617 bin 593 kişinin tahliyesinin sağlandığı belirtilerek, "Deprem bölgelerine insani yardım amacıyla düzenlenen 292 seferle de toplam 14 milyon 288 bin 701 kilogram kargo yükü taşınmıştır. Ayrıca insani yardım amacıyla 690 yabancı hava aracına uçuş izni verilmiş ve inişleri konusunda koordinasyon işlemleri yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem01 Mart 2023 Çarşamba 20:54
  • Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'reklam videosu' için özür diledi01 Mart 2023 Çarşamba 18:22
  • Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi01 Mart 2023 Çarşamba 11:33
  • Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem01 Mart 2023 Çarşamba 11:02
  • Depremde can kaybı 45 bini aştı01 Mart 2023 Çarşamba 10:50
  • Haluk Levent: İlk denetim raporunu 24 Mart’ta açıklayacağız28 Şubat 2023 Salı 21:40
  • Cerrahpaşa Tıp'ta tahliye başladı28 Şubat 2023 Salı 19:15
  • Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem28 Şubat 2023 Salı 18:58
  • Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı!28 Şubat 2023 Salı 18:19
  • Osmaniye'de deprem! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.128 Şubat 2023 Salı 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti