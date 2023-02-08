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Deprem bölgesine Kıbrıs Cumhuriyeti’nden de bir kurtarma ekibi gidiyor

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Deprem bölgesine Kıbrıs Cumhuriyeti’nden de bir kurtarma ekibi gidiyor
Deprem bölgesine Kıbrıs Cumhuriyeti’nden de bir kurtarma ekibi gidiyor

Türkiye depremden zarar gören bölgelerdeki çalışmalara yardımcı olmak için Kıbrıs Cumhuriyeti’nden de bir kurtarma ekibinin Türkiye'ye gitmesini onayladı.

İlk aşamada gidecek grupta 20 kişilik arama-kurtarma ekibi elemanı ve bir doktor yer alacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu'nun yaptığı açıklamaya göre, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurtarma ekibi gönderme yönünde yaptığı önerinin Türkiye tarafından kabul edildiğini bildirdi.

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