Deprem bölgesine KKTC'den 1000 adet prefabrik yaşam alanı kurulacak

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI’NDA 30 ÖRGÜTÜN BİR ARAYA GELMESİYLE “KIBRIS TÜRK DAYANIŞMA PLATFORMU” KURULDU
Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Kuzey Kıbrıs’taki 30 Oda, birlik, federasyon ve dernek 10 Şubat 2023 tarihinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda bir araya gelerek “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu”nu oluşturdu. Gün, bölge halkının yaralarını sarmak, yardım etmek günüdür.
Platform ilk aşamada deprem bölgesinde bin adet prefabrik yaşam alanı kurulmasını hedeflemektedir. KKTC’den deprem bölgesine yapılacak mali yardımlar tek merkezde toplanarak şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde Anavatan Türkiye’de depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanların barınma ihtiyaçlarını karşılanmak amacıyla kullanılacaktır. Platform, tüm diğer sivil toplum örgütlerinin katılımına da açıktır.
Yapmayı öngördüğünüz yardımlarınızı bu amaçla pazartesi günü (13.02.2023) açılacak ve duyuracağımız hesaba aktarmanızı rica ederiz.
10 Şubat 2023 ‘de ilk etapta toplanan oda, birlik, federasyon ve dernekler şöyle:
1- Kıbrıs Türk Tabipler Birliği
2- Su Üreticileri Birliği
3- Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
5- Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği
6- Kıbrıs Üniversiteler Birliği
7- KKTC Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
8- Alüminyumcular Birliği
9- Restorancılar Birliği
10- Genç İş Adamları Derneği
11- Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası
12- Kıbrıs Türk Ticaret Odası
13- Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
14- Kıbrıs Türk Sanayi Odası
15- Casino İşletmecileri Birliği
16- Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği
17- Girişimci İş Kadınları Derneği
18- Bankalar Birliği
19- Mobilya Sanayicileri Derneği
20- Reklamcılar Derneği
21- Maraş Birlik Dayanışma Derneği
22- Seracılar Birliği
23- Yörükler Derneği
24- Kıbrıs Türk Seyahat acenteleri Birliği
25- Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
26- Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği
27- Taşeronlar Birliği
28- Müteahhitler Birliği
29- İş Kadınları Derneği
30- Kıbrıs Türk Mekanik Tesisatçılar Birliği
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