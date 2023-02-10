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Deprem bölgesine KKTC'den 1000 adet prefabrik yaşam alanı kurulacak

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Deprem bölgesine KKTC'den 1000 adet prefabrik yaşam alanı kurulacak
Deprem bölgesine KKTC'den 1000 adet prefabrik yaşam alanı kurulacak

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI’NDA 30 ÖRGÜTÜN BİR ARAYA GELMESİYLE “KIBRIS TÜRK DAYANIŞMA PLATFORMU” KURULDU

Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Kuzey Kıbrıs’taki 30 Oda, birlik, federasyon ve dernek 10 Şubat 2023 tarihinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda bir araya gelerek “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu”nu oluşturdu. Gün, bölge halkının yaralarını sarmak, yardım etmek günüdür.

Platform ilk aşamada deprem bölgesinde bin adet prefabrik yaşam alanı kurulmasını hedeflemektedir. KKTC’den deprem bölgesine yapılacak mali yardımlar tek merkezde toplanarak şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde Anavatan Türkiye’de depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanların barınma ihtiyaçlarını karşılanmak amacıyla kullanılacaktır. Platform, tüm diğer sivil toplum örgütlerinin katılımına da açıktır.

Yapmayı öngördüğünüz yardımlarınızı bu amaçla pazartesi günü (13.02.2023) açılacak ve duyuracağımız hesaba aktarmanızı rica ederiz.

10 Şubat 2023 ‘de ilk etapta toplanan oda, birlik, federasyon ve dernekler şöyle:

1- Kıbrıs Türk Tabipler Birliği

2- Su Üreticileri Birliği

3- Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

5- Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği

6- Kıbrıs Üniversiteler Birliği

7- KKTC Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

8- Alüminyumcular Birliği

9- Restorancılar Birliği

10- Genç İş Adamları Derneği

11- Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

12- Kıbrıs Türk Ticaret Odası

13- Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

14- Kıbrıs Türk Sanayi Odası

15- Casino İşletmecileri Birliği

16- Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği

17- Girişimci İş Kadınları Derneği

18- Bankalar Birliği

19- Mobilya Sanayicileri Derneği

20- Reklamcılar Derneği

21- Maraş Birlik Dayanışma Derneği

22- Seracılar Birliği

23- Yörükler Derneği

24- Kıbrıs Türk Seyahat acenteleri Birliği

25- Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

26- Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği

27- Taşeronlar Birliği

28- Müteahhitler Birliği

29- İş Kadınları Derneği

30- Kıbrıs Türk Mekanik Tesisatçılar Birliği

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