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Deprem bölgesine yeni uçak seferleri düzenleniyor

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Deprem bölgesine yeni uçak seferleri düzenleniyor
Deprem bölgesine yeni uçak seferleri düzenleniyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle bugün Türkiye ile karşılıklı olarak üç uçak seferi yapılacak. Sadece kayıp yakınları için düzenlenmesi kararlaştırılan bu seferlere yalnızca doğum yeri depremden etkilenen 10 il olan vatandaşlar alınacak.

 

Buna göre;

19.45 Ercan- Adana

22.35 Adana- Ercan

23.10 Ercan- Antalya

 

Bu akşam kayıp yakınları için düzenlenen bu 3 uçuş ücretsiz olacak.

 

Bu uçuşlardan faydalanmak isteyenlerin yanlarında valiz götürmesine izin verilmeyecek.

Bu uçuşlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız;

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin (KKTC AFAD)

0392 601 1104

ve

Ulaştırma Bakanlığı’nın;

0542 880 7644

0533 863 8288

0548 880 4759

Numaralı telefonlarına kayıt yaptırabilirler.

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