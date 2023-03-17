Deprem bölgesini vuran sel felaketinde can kaybı 18'e ulaştı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e ulaştığını bildirdi.

On binlerce insanın hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin çadır ve konteyner kentler gibi zorlu koşullarda yaşamaya mecbur kaldığı depremin vurduğu kentlerden Şanlıurfa ve Adıyaman'da, 14 Mart gecesinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Birçok bölgede arama ve kurtarma çalışmaların yürütüldüğü selin ardından bölgedeki son duruma ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel nedeniyle Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

"Sabaha kadar 4 milyon metreküp su boşaltıldı. Sürekli kontrol ediyoruz. Burada arıtmaya da başladık. Su şu anda arıtılıyor. Hemşehrilerimize şunu söylemek isterim. Önümüzdeki sabah saat 05.00'e kadar devam edecek. Risk almadan hemşehrilerimiz bizi mazur görsünler. Arıtmayı rist etmeden tam anlamıyla bir noktaya geldiğimizde sabah 05.00'te sisteme vereceğiz. Bu esnada yaklaşık 100'ün üzerinde tanker getirdik. Yeni arazözler getirdik, çalışıyor.

Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Riski iyi değerlendirdiler ve suyu zamanında kapattılar. Tamamını ilgili kanallara verdiler ve şimdi itibarıyla da buradaki su arıtma sistemine geldi.

Bir üzüntümüz var. Bir provokatif yaklaşımla, bir dezenformasyonla maalesef suya kanalizasyon karıştığını ve suda problem olduğunu iddia etti. İnsanların zor zamanlarını istismar etmek ancak Allah korkusu olmayanları yapacağı iş. Bu değerlendirmeleri ortaya koymak gazetecilik değil, palyaçoluktur. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsunlar. Biz içme suyu takviyelerini mümkün olduğunca yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz gerekli açıklamaları yapacaktır."