Deprem büyüklüğü neye göre belirleniyor?
Genel olarak bir deprem meydana geldiğinde depremin ne büyüklükte olduğu akıllara gelen ilk sorudur. Magnitüd olarak da tanımlanan deprem büyüklüğü ise kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve haliyle ortaya çıkan enerjinin düzeyini gösteren bir ölçü.
Dün öğlen saatlerinde İstanbul'da meydana gelen deprem, vatandaşları korkuturken deprem sonrasında binalar terk edildi, bir süre bahçelerde, yol kenarında bekleyiş devam etti. Peki 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin büyüklüğü neye göre belirleniyor?
27 Eylül 2019 Cuma 19:31
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