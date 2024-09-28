Deprem davalarında bir ilk: Müteahhit Alpargün'e "olası kast"tan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olası kasttan müebbet hapis cezası verilmesi İsias davası için umut oldu.

Alpargün, deprem günü geldiği Lefkoşa'da tutuklanmasının ardından Türkiye'ye iade edilmişti.

Adana’nın Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün deprem günü KKTC’ye kaçtı.

KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Alpargün, Lefkoşa’da polise teslim olup Adana’ya getirildi. Müteahhit Alpargün’ün 900 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye’den KKTC’ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa’da daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi.

KKTC’den Adana’ya getirilip tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün hakkında Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi.

Müteahhit Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA İSİAS DAVASINA UMUT OLDU!

Olası kast suçundan yargılanan ve 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası alan Hasan Alpargün İsias davasına umut oldu.

Şampiyon Meleklerin aileleri İsias sanıklarının “Olası Kast” suçundan yargılanması için hem Türkiye de hem de Kıbrıs’ta ciddi mücadele ediyor.

KARAKAYA: İSİAS KATİLLERİ SIRA SİZDE!

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “İsias katilleri sıra sizde!” ifadelerine yer verdi.

YİĞİTTÜRK: KIYAMET KOPACAK ADALET YERİNİ BULACAK!

Şampiyon Melek İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, alınan kararın ardından, “Kıyamet kopacak adalet yerini bulacak!” dedi.