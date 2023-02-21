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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Deprem Denetim Komitesi topandı

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Deprem Denetim Komitesi, bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Üstel, “Halkımızın güven içerisinde yaşamını sürdürmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Deprem Denetim Komitesi topandı

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

“Yaşanan felaketin ardından ülkemizin olası bir depreme hazır hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere Başbakanlığa bağlı bir Deprem Denetim Komitesi’nin kurulması kararını üretmiştik.

Komitemiz hiç zaman kaybedilmeden kurulmuş, ilk toplantısını gerçekleştirmiş, ilk kararlarını üretmiş, Başbakanlığımız ise üretilen kararlar doğrultusunda hemen harekete geçerek gerekli girişimleri başlatmıştır.

Başbakanlık olarak ülkemizin olası her türlü doğal afete karşı ihtiyaç duyacağı tüm adımları atma ve eksiklerimizi en kısa sürede tamamlama kararlılığındayız.

Halkımızın güven içerisinde yaşamını sürdürmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.”

Deprem Denetim Komitesi, toplantı sırasında bir dizi karar üretti. Komite’nin karaları şu şekilde:

“1- Kamu binaları envanter listesinin ivedilikle çıkarılmasına,

2- Bina önem kat sayısı yüksek olan hastahane, sağlık ocağı ve okullarımızdan başlayarak tüm kamu binalarının depreme karşı dayanıklılık testinin ve sınıflandırılmasının yapılmasına,

3- Mühendislik Fakültesi olan üniversitelerimizden personel ve laboratuvar katkısı alınması için gerekli girişimlerin başlatılmasına,

4- İnşaat Mühendisleri Odası’nın denetimlerde görev alacak ekiplerin belirlemesine ve denetimlere ilişkin eğitim çalışmalarına hemen başlatılmasına karar vermiştir.”

Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi üyeleri şu şekilde:

Başbakan Ünal Üstel, Hüseyin Cahitoğlu (Başbakanlık Müsteşarı), Durali Güçlüsoy (DPÖ Müsteşarı), Halil Sakallı (İçişleri Bakanlığı Müsteşarı), Oğuz Akçay (Planlama İnşaat Dairesi Müdürü), Ayşen Albayrak (Jeoloji Maden Dairesi Müdürü) Cafer Gürcafer (Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği), Tunç Adanır (Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği), Oğuz Vadilili (Yerbilim Mühendisleri Odası), Gürkan Yağcıoğlu (İnşaat Mühendisleri Odası), Dr. Hilmi Dindar (Jeofizik Yüksek Mühendisi), Tahir Çelik (İnşaat Mühendisi, Yapım Yönetimi)

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