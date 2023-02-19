'Deprem diplomasisi' ve '1999’dakiyle aynı kavşak'

Alithia gazetesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, gerilimli ilişkiler içerisinde olan Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir “deprem diplomasisi” başladığını, 1999 Gölcük depremi sonrasında cereyan edenleri hatırlatarak şimdi de “aynı kavşakta olunduğuna" dikkat çekti.

Gazete, “Türk-Yunan İlişkileri-Kıbrıs Sorunu Son Düzlükte” başlığıyla manşete çektiği analiz haberinde, 1996’da yaşanan “İmia (İkizce)” krizinin ardından 1999’da Türkiye’de ve ardından Yunanistan’da meydana gelen depremlerin iki tarafın ilişkilerindeki havayı değiştirdiğini ve bir “deprem diplomasisi” geliştiğini hatırlattı.

Bu süreçte Türkiye’ye AB adaylık statüsü verilen Helsinki sürecinin geliştiği, bu çerçevede Türkiye’nin Kıbrıs sorununda 1974’ten beri güttüğü tutumu değiştirmek ve “Annan Planı temelinde BM kararları çerçevesinde çözümü kabul etmek zorunda kaldığını” hatırlatan gazete bunu, Rum ve Yunan diplomasilerinin “zaferi” olarak tanımladı. ABD’nin bu durumu, Richard Holbrooke’u Başkan Clinton’un Kıbrıs özel temsilcisi atamasıyla kucakladığı da hatırlatılan haberde, “bugün de benzer bir kavşakta olduğumuz görünüyor” vurgusu yapıldı.

Haberde bu konjonktürün, Türkiye ve Yunanistan’da yapılacak seçimlere denk geldiği hatırlatılarak Yeni Demokrasi Partisi’nin Nisan ayındaki seçimde sandıktan güçlenmiş ve tek başına çıkacağı belirtildi ve Yunanistan’daki analistler kaynak gösterilerek, Kiriakos Miçotakis’in, Kıbrıs sorunu da dâhil Türk-Yunan anlaşmazlıklarına kesin çözüm getirmekte kararlı olduğu belirtildi.

Gazete diplomatik bir kaynağın Alithia’ya, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ı “Atina ile birlikte yürümeye hazır mı yoksa başka bir yol mu izleyeceği” ikilemiyle karşı karşıya bırakacağını, Rum tarafı başka yol izleyecekse Yunanistan’ın “Kıbrıs sorunundaki ilerleme veya durağanlıktan bağımsız ilerleyeceğini” söylediğini yazdı.

Bu kaygan durum karşısında ABD’nin müdahalesinin çok daha hissedilir olduğuna dikkat çekilerek Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ankara ve Atina’ya yapacağı ve her iki ülkeyle savunma ve enerji güvenliği alanlarında iş birliği arayacağı ziyaretlerin çok önemli olduğu vurgulandı, “Kıbrıs ne olacak?” sorusu sorularak şu ifadeler aktarıldı:

“Kimse bu yeni başlayan çabanın sonucunu öngöremez. Şimdi temeller atılıyor ancak gelişme, Yunanistan’da Nisan’da ve deprem nedeniyle yapılacağı kesin olmasa da Türkiye’de Mayıs’ta yapılacak seçimlerden sonra şekillenmeye başlayacak. Ancak soru şu: Kıbrıs, geçen Pazar seçilen yeni başkanı ile bu zor oyuna irade ve kararlılıkla girmeyi tercih edecek mi?”

Aynı gazete Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ardından Ta Nea isimli Yunan gazetesine verdiği söyleşiyi “Kıbrıs Sorununda Başlangıç Ümidi… Nikos Dendias: Türkiye’nin Ton Değiştirmesi Hoş Karşılandı” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Türkiye ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini çok sıcak karşıladığını, Yunanistan’ın yardımını kabul ve teşekkür ettiğini söyleyen Dendias, “Dengim ve dostum Mevlüt Çavuşoğlu’nun, (kıta sahanlığı ve MEB) anlaşmazlıklarımızı diyalog yoluyla çözmeye çaba harcanmasını ümit ettiği açıklamasını dikkatle tutuyorum” dedi.

Dendias, Rum Yönetimi Başkanlığı’na “dostum” dediği Nikos Hristodulidis’in seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek “aralarında, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlaması meselesinin de bulunduğu, ilgi alanlarımızdaki konuların dizginlerini yeniden ele almak için kendisini Atina’ya davet ettim” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerde son dönemde yaşanan çıkmazın kırılması gerektiğini söyleyen Dendias, “Yunanistan ve Türkiye’deki seçim süreçlerinin tamamlanmasıyla çok daha net bir başlangıç zemini olacağını umuyorum” ifadesini kullandı.