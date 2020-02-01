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Deprem Elazığ Sivrice'de 4.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan açıklanan bilgilere göre saat 02.32'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Elazığ Sivrice'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Elazığ Sivrice'de saat 02:32'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Deprem Batman, Malatya ve Diyarbakır Ergani'de de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 6 kilometre olarak açıkladı.

Deprem sonrası AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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