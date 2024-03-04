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Deprem farkındalık seminerleri düzenleniyor

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Sivil Afet Timi Derneği (SAT) iş birliği içerisinde okullarda “Deprem Farkındalık” seminerleri düzenlenecek.
Deprem farkındalık seminerleri düzenleniyor

SSTB Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle düzenlenecek seminerlerde 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin anılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Gençlerde afet bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak maksadının yanı sıra depremlerin önlenemeyeceği ancak depremlerin afetlere dönüşmesinin önlenebileceğinin vurgulanacağı seminerler kapsamında; deprem öncesi yapılması gerekenler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrası ilk anlar ve tahliye gibi kavramlar detaylı olarak ele alınacak.

Seminerlerde ayrıca, zarar azaltma mantığı ile yaşam biçiminin afetlere duyarlı şekilde gözden geçirilmesi, çevrenin bu gözle algılanması gerektiği, güvenli yaşam  farkındalığı ve afet öncesi hazırlıklı olma ile afetlere direncin arttırılması gerektiği vurgulanacak.

Seminerlerin ilki bugün saat 09.30’da Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde yer alırken, ikincisi saat 14.00’te Lefke Gazi Lisesi’nde yapıldı.

Seminerlerin devamı ise yarın saat 09.30’da Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde ve 14.00’te İskele Bekirpaşa Lisesi’nde; çarşamba saat 11.30’da Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde ve perşembe saat 10.00’da Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde yapılacak.

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