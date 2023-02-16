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Deprem felaketinde 11'inci gün: Can kaybı 36 bin 187

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Cumhuriyet tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 11'inci güne girildi.
Deprem felaketinde 11'inci gün: Can kaybı 36 bin 187

14 Şubat akşamı açıklanan son verilere göre, 36 bin 187 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan depremden etkilenen Elazığ'ın da afet bölgesi olarak değerlendirileceği bildirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıkıma uğrattı. Açıklanan son resmi verilere göre, 36 bin 187 kişi yaşamını yitirdi.

Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı vurdu.

Geç başlayan arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında müteahhitlerin de bulunduğu kişiler gözaltına alınmaya ve tutuklanmaya devam ediyor.

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, depremden etkilenmesi bakımından Elazığ'ın, 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirileğini bildirdi.

Deprem bölgesinde yurttaşların dayanışması sürerken, AFAD "öncelikli ihtiyaç malzemeleri" listesi yayımladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, belirlenen "ihtiyaç malzemeleri" listesinde battaniye, çadır, kişisel bakım kiti, kahvaltılık, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda, gıda kolisi, jeneratör, tüplü ısıtıcı, odun-kömür sobası, harici şarj cihazı, seyyar tuvalet ve banyo, elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, yatak, çocuk ve yetişkin montu, iç giyim, içlik, bot, polar, çocuk ve yetişkin bezi, bebek maması, hazır gıda, konserve gıda, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık bulunuyor.

11.15 | CAN KAYBI 36 BİNİ AŞTI

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 187'ye ulaştığını bildirdi. AFAD yaralı sayısını ise 108 bin 68 olarak açıkladı.

10.20 | Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralılardan 6 bin 366'sı taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 7 bin 753 yaralıdan 6 bin 366'sı taburcu edilirken, 1387 depremzedenin tedavisi sürüyor.

Yaralı depremzedelerin 247'si Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 62'si Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde, 55'i Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde, 38'i Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde, diğerleri de kentin çeşitli hastanelerinde tedavi görüyor.

10.10 | Adana'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

10.08 | Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, 'Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan sonra Gaziantep'e gelerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde ilimizdeki son duruma ilişkin kapsamlı bilgi aldık. Omuz omuza vererek hep birlikte bu süreci atlatmak için kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

09.43 | Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhitin Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.

09.16 | Adalet Bakanlığı, AİHM'e mektup göndererek, depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları/yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mahkeme'nin süreleri askıya alması çağrısında bulundu.

09.08 | AFAD: Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemeleri başlamıştır.

08.20 | Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

03.00 | Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında, rekor bağış toplandı. İş insanından kumbarasındaki parasını bağışlayan çocuklara kadar milyonlarca kişinin katıldığı kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı.

01.25 | Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

00.05 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuğun olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremlerin ardından refakatçisi bulunmayan çocuklara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuk bulunmaktadır. 93 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 609 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1190, edilmeyen 267 çocuğumuz bulunmaktadır."

00.00 | Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 15 kişi tutuklandı.

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