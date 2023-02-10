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Deprem felaketinde 5'inci gün: Can kaybı 18 bin 342'ye ulaştı!

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını açıkladı.
Deprem felaketinde 5'inci gün: Can kaybı 18 bin 342'ye ulaştı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’te de büyük yıkıma ve çok fazla can kaybına yol açtı...

 

Depremin 5. gününde AFAD saat 09:25 itibariyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 bin 242 kişinin de yaralandığını açıkladı.


 

 

Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremde şu ana kadar 120 polis ve 32'nin üzerinde jandarma personelinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

 

Depremde enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan büyük Marmara depreminde resmi verilere göre Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de toplam 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı. Depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde devam ederken yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan kurtarılmayı bekliyor. Sağ kalan depremzedeler zorlu hava koşulları ve olanaksızlıklarla mücadele ediyor.

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