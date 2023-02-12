Deprem felaketinde 7’nci gün: Can kaybı 24 bin 617'ye ulaştı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Açıklanan son resmi verilere göre, 24 bin 617 kişi yaşamını yitirdi, 80 bin 278 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Açıklanan son resmi verilere göre, 24 bin 617 kişi yaşamını yitirdi, 80 bin 278 kişi yaralandı. Depremin ardından OHAL ilan kentlerde, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı.

Açıklanan son resmi verilere göre, 10 ili vuran depremlerde 24 bin 617 kişi yaşamını yitirdi.

Depremin vurduğu 10 kentte (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Resmi açıklamalarda, depremin vurduğu 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiği ve 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği bildirildi. 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün ise az hasarlı ve hasarsız olduğu aktarıldı.

Depremden sağ kurtulanlar olanaksızlıklarla mücadele ederken yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan hala kurtartılmayı bekliyor.