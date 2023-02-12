  • BIST 4.505,34
  • Altın 1128.604
  • Dolar 18.8276
  • Euro 20.1101
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Deprem felaketinde 7’nci gün: Can kaybı 24 bin 617'ye ulaştı!

»
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Açıklanan son resmi verilere göre, 24 bin 617 kişi yaşamını yitirdi, 80 bin 278 kişi yaralandı.
Deprem felaketinde 7’nci gün: Can kaybı 24 bin 617'ye ulaştı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Açıklanan son resmi verilere göre, 24 bin 617 kişi yaşamını yitirdi, 80 bin 278 kişi yaralandı. Depremin ardından OHAL ilan kentlerde, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı.

Açıklanan son resmi verilere göre, 10 ili vuran depremlerde 24 bin 617 kişi yaşamını yitirdi.

Depremin vurduğu 10 kentte (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Resmi açıklamalarda, depremin vurduğu 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiği ve 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği bildirildi. 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün ise az hasarlı ve hasarsız olduğu aktarıldı.

Depremden sağ kurtulanlar olanaksızlıklarla mücadele ederken yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan hala kurtartılmayı bekliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı11 Şubat 2023 Cumartesi 20:31
  • Adanaspor, ligden çekilme kararı aldı11 Şubat 2023 Cumartesi 20:30
  • Hatay'da tek bir binanın yıkılmadığı ilçenin belediye başkanı konuştu11 Şubat 2023 Cumartesi 20:14
  • Antakya'da depremin 132. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı11 Şubat 2023 Cumartesi 18:21
  • İşte Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin isimleri11 Şubat 2023 Cumartesi 14:01
  • Başbakanlık duyurdu, tüm kafileye ulaşıldı11 Şubat 2023 Cumartesi 14:00
  • Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 665'e yükseldi11 Şubat 2023 Cumartesi 13:58
  • Havin Kılıç, İsias Otel enkazında hayatını kaybetti.11 Şubat 2023 Cumartesi 10:36
  • Deniz Baykal vefat etti11 Şubat 2023 Cumartesi 10:36
  • Adıyaman'da hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen KKTC vatandaşlarının isimleri açıklandı11 Şubat 2023 Cumartesi 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti