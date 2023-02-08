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Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 7 bin 108'e ulaştı!

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıktı. Açıklanan son resmi verilere göre, 7 bin 108 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 910 kişi yaralandı.
Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 7 bin 108'e ulaştı!

Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Türkiye’de, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin neden olduğu yıkımla mücadeleye devam ediliyor.

6 Şubat günü sabaha karşı ve öğleden sonra Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 kenti vurdu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle açıklanan son resmi verilere göre 7 bin 108 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 910 kişi yaralandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremde toplam 5 bin 775 bina yıkıldı, yıkılanlarla birlikte toplam 11 bin 302 binaya ilişkin ise 'yıkıldı ihbarı' yapıldığı bildirildi.

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