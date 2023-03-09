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Deprem Gözlem İstasyonları geliştirilecek!

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Deprem Gözlem İstasyonları geliştirilecek!
Deprem Gözlem İstasyonları geliştirilecek!

Bakanlar Kurulu, Sismoloji (Deprem) Gözlem İstasyonlarının Geliştirilmesi ve Müşterek Çalıştırılmasına Dair Protokol imzalanması konusunda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ile Meteoroloji Dairesi Müdürü'nü yetkili kıldı.

Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan ‘T.C. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Arasında Kurulan Sismoloji (Deprem) Gözlem İstasyonlarının Geliştirilmesi ve Müşterek Çalıştırılmasına Dair Protokol’ün imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarına ve Meteoroloji Dairesi Müdürüne imza yetkisi verilmesine karar verdi” denildi.

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