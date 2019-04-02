Deprem kahininin tahmini yine tuttu: Türkiye’yi uyardı!

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta, yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı.

23 Mart’ta yayınladığı yeni videoda Hoogerbeets, 24 Mart’ta Dünya, Merkür ve Neptün’ün aynı hizada olduğuna dikkat çekmiş ve bu tip bir dizilimin ciddi ölçekte depremin habercisi olabileceğini söyleyen Hoogerbeets özellikle Merkür etkisinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmişti. 25 Mart günü Merkür’ün Uranüs ve Güneş ile bir başka dizilimde daha olacağını söyleyen Hoogerbeets, 26 Mart günü ise Merkür’ün Jüpiter ve Mars ile aynı dizilimde olacağını söyledi ve bu hizalanmanın en kritik gelişme olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Frank Hoogerbeets

Mart ayının son haftasında Türkiye, Yunanistan ve Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan ülkelerde yüksek sismik faaliyet beklediğini söyleyen Hoogerbeets’in tahmini doğru çıktı ve 30 Nisan Cumartesi günü Papua Yeni Gine’de 6.4, Yunanistan’da 5.2 ve Seyşeller’de 5.9 büyüklüğünde şiddetli depremler meydana geldi. Üç büyük depremden saatler önce Hoogerbeets, Twitter hesabında birkaç saat içinde büyük şiddette depremler beklediğine yönelik uyarı yaptı.

Türkiye’de ise Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 27 Eylül Çarşamba günü 4.3, Malatya’da 25 Mart Pazartesi günü 4.5 ve 28 Eylül Perşembe günü 4.1 ve 1 Nisan Pazartesi Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.5 büyüklüğünde orta şiddette deprem meydana geldi. Hoogerbeets 20 Mart günü Denizli, Acıpayam’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremi inceledi.

Daha önce Türkiye’yi büyük bir deprem için uyaran deprem kahini uyarısını sürdürdü ve Türkiye’de Acıpayam’da meydana gelen depremden daha büyük bir depremin beklediğini yineledi. Hoogerbeets, internet sitesinde Dünya’da meydana gelebilecek deprem hareketliliği skalasında yakın tarihte 8 ila 9.9 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini öngörüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’deki takipçilerinin soruları üzerine 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremi analiz eden Hoogerbeets, o tarihte gerçekleşen gezegen dizilimleri hakkında açıklamalar yaptı. Buna göre depremden 3 gün önce 14 Ağustos 1999’da Merkür, Dünya ve Neptün aynı doğrultuda hizalandı.

O tarihte Merkür ayrıca Güneş ve Jüpiter’le doğru hizalanmıştı. Gölcük Depremi öncesi son derece kusursuz ve güçlü bir dizilimin oluştuğunu belirten Hoogerbeets, ayrıca Güneş, Venüs ve Uranüs’ün de mükemmel biçimde hizalandığı bilgilerini paylaştı.

Hoogerbeets’e göre Dünya’nın uydusu Ay, bu dizilim sebebiyle Venüs ve Uranüs’ün çekim kuvvetinden etkilendi. Kritik hizalanmaların ardından yalnızca üç gün sonra merkez üssü İzmit, Gölcük olan büyük deprem meydana geldi.