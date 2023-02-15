Deprem kayıpları için maaş kesintisi

Hükümet doğal afet katkısı ve ekonomik kayıpları giderme amacıyla hazırladığı yasa gücünde kararnameyle maaşlardan kesintiye gitti. Devletten alınan birçok hizmete ek vergi getirildi. Ayrıca kişilerden işyerlerinden meslek alanlarından alınan vergiler de artırıldı.

Elde edilecek gelir depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısında kapalı spor salonu yapımı depremzedelere destek, okul binalarının onarımı gibi kalemlere harcanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’ye göre, her türlü maaş (onüçüncü maaş dahil), ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından, (sosyal yardım, engelli maaş ve ücretleri, cemile yardımları, emekli ikramiyeleri ile kıdem tazminatları hariç) brüt maaşlar üzerinden yapılacak kesintiler şöyle

10.000,01-TL-30.000,00-TL arası %1

30.000,01-TL-55.000,00-TL arası %1,5

55.000,01-TL-75.000,00-TL arası %2

75.000,01-TL ve üzeri %5