Deprem Komitesi toplandı

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle ilgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite, bugün yaptığı toplantıda davetlileri dinledi.

Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetindeki Depremle ilgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundular.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyeleri DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.