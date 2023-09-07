  • BIST 8337.67
  • Altın 1656.655
  • Dolar 26.8222
  • Euro 28.7496
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Deprem Komitesi toplandı

» »
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle ilgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite, bugün yaptığı toplantıda davetlileri dinledi.
Deprem Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetindeki Depremle ilgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundular.

UBP Milletvekili  Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyeleri DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay, Bağımsız Milletvekili  Ayşegül Baybars, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deprem Komitesi toplandı07 Eylül 2023 Perşembe 18:39
  • Dursun Oğuz, Aliyev ile bir araya geldi07 Eylül 2023 Perşembe 18:38
  • Dikkat! Elektrik kesintisi...07 Eylül 2023 Perşembe 18:37
  • Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli oldu07 Eylül 2023 Perşembe 18:37
  • Bilim insanları sperm ve yumurtasız insan embriyosu modeli geliştirdi07 Eylül 2023 Perşembe 11:42
  • Basketbolda Tüzük Değişti...Genel Kurul 27 Eylül'de başkan seçmek için yeniden toplanacak07 Eylül 2023 Perşembe 08:33
  • Döviz güne nasıl başladı? 7 Eylül 2023 Perşembe07 Eylül 2023 Perşembe 08:26
  • Oğuz, TDT Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı’na katılıyor07 Eylül 2023 Perşembe 08:08
  • Güzelyurt’un bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi07 Eylül 2023 Perşembe 08:01
  • Oğuz, Muhtarlar Birliği’ni Kabul Etti06 Eylül 2023 Çarşamba 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti