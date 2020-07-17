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Deprem sırasında paniğe kapılıp 7. kattan atladı

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Deprem sırasında paniğe kapılıp 7. kattan atladı
Deprem sırasında paniğe kapılıp 7. kattan atladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapıldığı ileri sürülen Onur K. (31), 7. kattan atladı. Bir otomobilin üstüne düşüp, ağır yaralanan Onur K., hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de dün saat 21.09'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme Onur K., balkonda yakalandı. Bu sırada paniğe kapıldığı öne sürülen Onur K., 7. kattaki balkondan atladı. Bir otomobilin üzerine düşen Onur K., ağır yaralandı. ​

Onur K., çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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